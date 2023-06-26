القاهرة، مصر (CNN) -- قال الدكتور محمد فؤاد، المستشار الإعلامي لمحافظ الإسكندرية، إنه حدث انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، وسارعت الأجهزة المعنية من قوات الدفاع المدني والإسعاف للتواجد للبحث عن السكان أسفل الأنقاض.

وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، صعوبة تحديد عدد قاطني العقار، وذلك لاستخدام وحداته للإيجار للراغبين خلال فترة شهور الصيف، ولذا هناك صعوبة في حصر أعداد المتواجدين داخل العقار، وقال المستشار الإعلامي للمحافظة: "نعمل على رفع الأنقاض للبحث عن مفقودين أسفل العقار، متابعًا كما تم الاستعانة بمعدات من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة للإسراع برفع الأنقاض، بعد قطع جميع المرافق عن العقار".

من جهة أخرى نقلت وسائل إعلام محلية، تصريحات عن الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسكندرية، أكدت العقور على مصاب وحيد تحت العقار المنهار بحي المنتزه بإصابات بسيطة عبارة عن جرح قطعي في القدم، كما أصيب أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين المتواجدين، مضيفة أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف للتواجد لنقل الضحايا والمصابين فورًا.

وانهار مبنى مكون من 13 طابقا في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر في مدينة الإسكندرية، وسط أنباء عن احتمالية وجود ضحايا أسفل الأنقاض، حسبما نقلت صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية الإثنين.