دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انهار مبنى مكون من 13 طابقا في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر في مدينة الإسكندرية، وسط أنباء عن احتمالية وجود ضحايا أسفل الأنقاض، حسبما نقلت صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية الإثنين.

وقال محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، إن العقار حدث فيه "انشطار نصفي رأسي" وأن التأكد جار من وجود ضحايا تحت الأنقاض وأشار لاحقا إلى وجود مصاب حتى الآن، وفقا للصحيفة.

من جانبه، لفت رئيس حي المنتزه الأول بالإسكندرية، محمد سحلول، إلى إمكانية وجود ضحايا عالقين أسفل أنقاض المبنى، وفقا للأهرام.

وقال محافظ الإسكندرية إن العقار يستخدم كـ"شقق مضيفية" وأن هناك قرار كان قد صر بإزالة الطابق الأخير منه.