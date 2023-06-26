دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول ظهور له في فيديو بعد وصوله إلى مصر إثر 9 سنوات في الخارج، كشف الناشط السياسي المصري وائل غنيم، كواليس عودته، و"توقفه في المطار لتفتيش حقيبته"، وذلك في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مما أثار تفاعل نشطاء.

وتحدث غنيم في مقاطع الفيديو التي بثها على صفحته منتقدا "وقوفه في صف في المطار لدى عودته"، وقال: "قعدت ربع ساعة والناس تعدي قدامي.. يا ابني أنا عامل ثورة ..ثورة.. موقفني في الجوازات، شكلي قدام الناس إيه؟".

وأضاف أن "الشنطة (الحقيبة) تأخرت حوالي ساعة.. مش عارف ليه"، وأشار إلى أنه لم يكن لديه إلا شنطة واحدة لا يتم تفتيشها في الأمور العادية، لكنه ادعى أن مفتش الجوازات قال له: "اتفضل يا بشمهندس وائل، وخلاص وأنا ماشي، قالي: (وائل غنيم أهلا بيك نورت بلدك، معلش عاوزين نعدي الشنطة بتاعتك على السير)".

وأضاف غنيم: "اللايف دا في حب مصر وأنا كدة كدة بحب مصر، وأنا عشان بحب مصر بقول الحقيقة واللي بيكذب يبقى ما بيحبش مصر..".

وأردف غنيم قائلا: "الأستاذ محمد مفتش الجمارك مسك كل حاجة بإيده... فقلت له أنت بتعمل إيه؟ أنت بتفتشني كدة ليه؟ أنت عاوز إيه؟ هما قالوا لك تعمل كدة؟ فرد مفتش الجمارك قائلا: أنا حضرتك ما باخدش أوامر من حد أنا بتبع التعليمات والقواعد واللوائح....".

ومضي الناشط يقول: "سيبك من المواقف اللي حصلت في المطار.. فمشاكل المطار أداء المطار.. لكن بشكل عام من ساعة ما جيت.. أنت مرحب بيك في بلدك مش مطلوب منك تعمل حاجة أو ما تعملش حاجة.. عاوز تقول أي حاجة قولها عاوز تكتب تويتة اكتب.. شد حيلك ربنا يوفقك حمدالله على السلامة..".

وأضاف الناشط المصري قائلا: "من اللي أنا شايفه في الأشخاص اللي بيمثلوا مسؤولين في الدولة.. الناس دي ممكن أقعد مع حد فيهم أخرج فرحان من القعدة، شايف إن فيه حد كويس مجتهد في عمله، وبيقوم بيه على أحسن وجه...".

ونفى غنيم "شائعات" حول إلقاء القبض عليه، وقال: "الشوية اللي قاعدين في تركيا اللي طلعوا إشاعة إن أنا مقبوض عليا هما عارفين نفسهم، الحمد لله أنا ما كنتش مقبوض عليا والحمد لله بلدي راعتني وموفرة لي الأمن، ولا بتقولي أعمل إيه، أو ما أعملش إيه..".