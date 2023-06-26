أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ موسم الحج السنوي للمسلمين في مكة المكرمة، الاثنين، مع حضور مئات الآلاف من الحجاج بكامل طاقتهم للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد -19.

وتسبب الوباء في تضاؤل عدد الحجاج إلى 1000 حاج في عام 2020، لكنه ارتفع إلى حوالي 60 ألف في عام 2021، عندما تم فتح الحج فقط للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وفي عام 2022، سمحت المملكة لمليون مسلم بأداء الشعائر.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح بن سليمان مشاط، إنه تم إصدار ما يقرب من 1.8 مليون تأشيرة هذا العام للحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مشاط قوله إن مليوني مصلي سيصلون من خارج المملكة، فيما يتوقع أن يحضر 200 ألف مسلم من داخل السعودية.

وبدأ الحجاج المسلمون في الوصول، الأحد، لأداء الخطوة الأولى قبل بدء الحج - طواف القدوم - أو الدوران حول الكعبة، وهي الهيكل المكعب، الذي يتوجه إليه المسلمون في الصلاة خمس مرات في اليوم.

ولاجتياز مراحل الحج الست، يسير الحجاج في مواكب ضخمة، كتفا بكتف مع مسلمين من أكثر من 80 دولة مختلفة. ويتشاركون معا وجبات الطعام والصلاة وأماكن المعيشة القريبة جدًا.

ويعد أداء فريضة الحج من أركان الإسلام الخمسة. وأُمر المسلمون الأصحاء بأداء المناسك التي تستمر خمسة أيام مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

قبل الجائحة، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط عائدات الحج حوالي 30 مليار دولار سنويًا، وأن تخلق 100 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول عام 2022. وكان ذلك عندما استقطبت المملكة حوالي 21 مليون شخص سنويًا خلال فترتي الحج والعمرة اللتين استمرتا 10 أيام، بحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة (رويترز).

ومن بين أحد الجوانب الإضافية لحج هذا العام، هو وصول الحجاج الإيرانيين، بعد أشهر من إبرام اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات.