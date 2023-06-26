أكاديمي إماراتي: تمرد قوات فاغنر لم يكن "مسرحية" أو "مؤامرة"

الشرق الأوسط
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أكاديي إماراتي: تمرد قوات فاغنر لم يكن "مسرحية" أو "مؤامرة"
Credit: ROMAN ROMOKHOV/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المحدة (CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الأحد، أن "تمرد" قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، على القيادة العسكرية الروسية لم يكن "مؤامرة أو مسرحية".

وقال عبدالله بتغريدة على "تويتر": "تمرد قائد مجموعة فاغنر... لم يكن مسرحية ولم يكن مؤامرة ولم يكن زوبعة ولم تنته تداعياته بعد".

وأردف الأكاديمي الإماراتي قائلا: "بل كانت لحظة عصيبة في تاريخ روسيا وكادت ان تنجح في دخول موسكو لوجود دعم لهذا التمرد من أفراد في جهاز الأمن الروسي".

وكان بريغوجين قد نفذ "تمردا عسكريا" حسبما وصفته موسكو على القيادة العسكرية الروسية ووجه قواته نحو موسكو بعد السيطرة على روستوف، لكن وساطة من رئيس بيلاروسيا دفعته ليأمر قواته بالتراجع وعدم اقتحام موسكو.

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