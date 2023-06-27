دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قررت نيابة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، الثلاثاء، حبس مالك الطابق الـ14 والأخير بمبنى الإسكندرية المنهار بمنطقة سيدي بشر، وحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ والبناء دون ترخيص، بحسب ما نقلت صحيفة (الأهرام) المصرية.

وانهار المبنى المكون من 13 طابقا إضافة إلى الدور الأرضي والكائن بشارع خليل حمادة، بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، دون معرفة عدد الأفراد الذين كانوا متواجدين فيه وقت انهياره، ما أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين حسبما أكد مصدر بوزارة الصحة المصرية لـCNN.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية، في إلقاء القبض على المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بالمبنى المنهار بمنطقة سيدي بشر، تنفيذا لقرار من النيابة العامة، حسبما أفادت (الأهرام).

وكشفت "تحريات المباحث كشفت أن المتهم البالغ من العمر 40 عاما، كان يقوم بأعمال تعلية غير مرخصة بالطابق الأخير على الرغم من صدور قرار بإزالته"، وفقا للصحيفة.

وكانت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، أصدرت قرارا عاجلا بسرعة ضبط وإحضار المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بالعقار المنهار، ومثوله للتحقيق.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت، الاثنين، أن "النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية"، بحسب بيان للنيابة العامة نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

ومن جانبها، نقلت صفحة محافظة الإسكندرية الرسمية بفيسبوك عن المحافظ اللواء محمد الشريف قوله، في وقت متأخر مساء الاثنين، إن "الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا لإصابات طفيفة أثر انهيار المبنى خرجوا من المستشفى".

وأكد الشريف أنه "جاري الإسراع من أعمال رفع الأنقاض بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، وتم فرض (كردون) أمني حول محيط المبنى لإبعاد المارة عن موقع الحادث".

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه "تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني المبنى المنهار، والمكون من 13 طابقا إضافة إلى الدور الأرضي، والبالغ عددهم نحو 16 أسرة".