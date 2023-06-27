الإمارات.. شرطة عجمان تُعلن إخماد حريق في أحد الأبراج السكنية

الشرق الأوسط
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الإمارات.. شرطة عجمان تُعلن إخماد حريق في أحد الأبراج السكنية
صورة أرشيفية لحريق نشب بأحد أبراج عجمان عام 2016Credit: STR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة إمارة عجمان في دولة الإمارات عن إخماد حريق نشب في أحد الأبراج السكنية، فجر الثلاثاء، حسبما جاء بتغريدة على صفحتها على "تويتر".

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يُظهر جهود الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي نشب في برج "عجمان ون".

وقالت شرطة عجمان في تغريدة لاحقة نقلا مدير عام العمليات الشرطية لديها، العميد عبدالله سيف المطروشي، إنها وفرت "مركز شرطة متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات و الفقدان لسكان برج عجمان ون ( 02 ) في موقع الحدث".

وحاولت CNN التواصل مع شرطة عجمان للحصول على تعليق حول الحادث دون أن تتلقى ردا بعد.

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