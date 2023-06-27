القاهرة، مصر (CNN) -- قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، الثلاثاء، إنه تم استخراج 3 جثامين من تحت أنقاض العقار المنهار بمحافظة الإسكندرية-شمال العاصمة القاهرة، وخروج اثنين من المصابين من المستشفى بعد تلقي العلاج الطبي اللازم.

وأكد عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع العقار المنهار، لتقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتحسبًا لوجود حالات وفاة أخرى تحت الأنقاض، مع رفع درجات الاستعداد بالمستشفيات القريبة من العقار لتلقي أي حالات طارئة.

وفي سياق متصل تواصل قوات الدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إزالة أنقاض العقار المنهار، والمكون من 13 طابقًا بمحافظة الإسكندرية، للبحث عن ضحايا أسفل العقار، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين بالمحافظة.

فيما أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، وهي مؤسسة خيرية معنية بتقديم المساعدات للحالات الطارئة والمحتاجين، صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة 25 ألف جنيه (809 دولار) لكل أسرة من أسر الضحايا المتضررة من انهيار عقار الإسكندرية مع تقديم كافة أوجه الدعم.

وانهار في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، الجزء الأمامي من عقار مكون من 13 طابقًا بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح في واقعة انهيار العقار.