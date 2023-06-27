السعودية.. تفاعل على فيديو لحاج مصري وهذا ما قاله عن محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون على مقطع فيديو يُظهر حاجا مصريا وهو يؤكد أن أول دعوة وجهها لربه كانت لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو لمقابلة مع حاج مصري قال فيها: "أول دعوة لـ(ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان والله لقد دعيت له لأنه أرضى المسلمين جميعا والمصريين أول ناس".

وأردف الحاج المصري قائلا: "أود أن أوصل رسالة له: فليجبر الله بخاطرك".

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع هذا المقطع منوهين بتأثير ولي العهد السعودي في نفوس الشعوب العربية.

فيما يلي نستعرض أبرز التغريدات: