دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى الحجاج المسلمون، الثلاثاء، ركن الحج الأعظم، بالوقوف على جبل عرفات، في وقت قالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن إجمالي أعداد الحجاج تجاوز المليون و845 ألف حاج وحاجة.

ونرصد لكم أبرز اللقطات للحجاج من فوق جبل عرفات، بعد إعلان السلطات السعودية نجاح خطة تصعيدهم.

Credit: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية "اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج، منذ الساعة الـ10 صباح الثلاثاء"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

Credit: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

وأوضحت الوزارة أن "نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وفقا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بكافة أنماط النقل، التي تشمل النقل الترددي، والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة"، طبقا لـ(واس).

كما أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بعرفات.

Credit: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية بأنه "تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدّى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية حسب الخطط المحددة لهم، بعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.

Credit: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

وأشارت الوزارة إلى "أن هذا النجاح يأتي بفضل تضافر جهود منظومة النقل وكذلك شركات مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى التزام الحجاج بالخطط الموضوعة لهم".

Credit: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

Credit: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

وفي الوقت نفسه، "باشرت الفرق الميدانية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخاصة بأعمال النظافة في مشعر منى للقيام بأعمال النظافة عقب مغادرة الحجاج له بعد يوم التروية"، بحسب (واس).

Credit: AAREF WATAD/AFP via Getty Images

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه "نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مشعر منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان".

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ووجه جهاز الأمن العام السعودي عبر حسابه في تويتر نصيحة للحجاج قال فيها: "لسلامتك، تجنب الصعود إلى الجبال والأماكن المرتفعة".

وأكد جهاز الأمن العام السعودي في تغريدة أخرى أن "كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والإبعاد من المملكة إن كان وافدًا".

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الثلاثاء، أن "إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هجرية بلغ (1,845,045) حاجًّا، منهم (1,660,915) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين"، حسبما نقلت "واس" عن الوزارة.