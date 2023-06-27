الكرملين: بوتين تحدث مع محمد بن زايد حول "تمرد فاغنر"

(CNN)-- أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأضاف أن الرئيس الروسي "تحدث خلال الاتصال عن تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة".

وقال الكرملين، في بيان، إن "الرئيس الإماراتي كان مهتما بسماع تقييمات للوضع في روسيا فيما يتعلق بمحاولة التمرد، وأعلن دعمه الكامل لتصرفات القيادة الروسية".

وأضاف: "ناقش الزعيمان التعاون بين بلديهما بعد اجتماعهما في 16 يونيو/ حزيران الجاري في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".

كانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) قالت، في وقت سابق من يوم الاثنين، إن محمد بن زايد وفلاديمير بوتين "ناقشا العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا وسلامة شعبها".

يذكر أن الرئيس الإماراتي كان قد قال، عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن لقاء بوتين: "التقيت الرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ.. بحثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم".

وقالت "وام" عن اللقاء وقتها إن الرئيس الإماراتي ونظيره الروسي "ناقشا العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا".