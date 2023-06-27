دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الناشط المصري الذي يعتبر أحد وجوه "ثورة يناير"، وائل غنيم، صورة أثناء وجوده مع متطوعي مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عام 2019، حسبما جاء على صفحة غنيم على "تويتر" الإثنين.

وشارك وائل غنيم متابعيه صورة علق عليها بالقول: " قلة وبطيخة وجلابية... ورايحين نتطوع كمان شوية... نعيد على اخواتنا وناخد منهم العيدية... شكرا لحياة كريمة على الفرصة الجميلة دي".

ونشر الناشط المصري صورة لاحقة مع متطوعي المبادرة وعلق عليها بالقول: "يوم جميل قضيته في مدينة السلام مع متطوعي حياة كريمة".

وتعتبر "حياة كريمة" مبادرة أطلقها السيسي في 2 يناير/كانون ثاني من عام 2019 وتهدف إلى "تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة"، وفقا لموقع الرئاسة المصرية.

وكان غنيم قد عاد إلى مصر في سبتمبر/أيلول من عام 2022 لزيارة عائلته بعد غياب دام سنوات، حسبما أعلن على صفحته على "فيسبوك" آنذاك.