الملك سلمان يلفت لمعان مستلهمة في مشهد حجاج بيت الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بحلول عيد الأضحى 2023 ملقيا الضوء على معان مستلهمة من مشهد حجاج بيت الله.

جاء ذلك في تغريدة للملك سلمان على حسابة بتويتر قال فيها: "نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة".

وتابع قائلا: "ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".

ويتوجه الحجاج صباح أول أيام التشريق (الأربعاء) إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.