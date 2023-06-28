دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الناشط المصري وأحد رموز "ثورة يناير"، وائل غنيم، تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشعب المصري "باستثناء محافظ الجيزة"، على حد تعبيره الأربعاء.

ونشر غنيم تغريدة على صفحته على تويتر تضمنت ثلاث صور تُظهر تهنئة محافظ الجيزة للرئيس المصري بعيد الأضحى.

وكتب الناشط المصري: " يهنئ وائل غنيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ما عدا محافظ الجيزة".

وأردف غنيم قائلا: "ربنا يجعل أيامنا خير وسعادة وهناء باستثناء محافظ الجيزة".

وظهرت في خلفية الصور التي نشرها غنيم لافتة كبيرة كُتب عليها: "يهنئ السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسادة مواطني محافظة الجيزة الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وعاد الناشط المصري إلى بلاده في سبتمبر/أيلول الماضي بعد 9 سنوات من الغياب وأشار في مقاطع فيديو نشرها مؤخرا إلى أنه تم توقيفه في المطار وتفتيش أغراضه لدى وصوله إلى القاهرة.