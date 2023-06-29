بعد احتضان بوتين لنسخة من المصحف.. الأزهر يُعلق على موقف الرئيس الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق لـ"الأزهر الشريف" بعد احتضان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنسخة من القرآن، أعرب الأزهر عن تحيته للرئيس الروسي على موقفه "الشجاع" تجاه حرق نسخة من المصحف في السويد، الخميس.

وكتب الأزهر عبر صفحته على موقع فيسبوك: "تحية إجلال وتقدير من الأزهر الشريف إلى المملكة المغربية، ملكًا وشعبًا؛ على الموقف المشرف نصرةً للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وردًّا على الانتهاكات السويدية في حق القرآن الكريم كتاب الله، الذي تمثل في استدعاء سفيرها لدى السويد، واستدعاء سفير السويد في المغرب".

وأضاف الأزهر في المنشور نفسه: "والأزهر إذ يشجع على اتخاذ مثل هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف إيجابية مماثلة للتعبير عن رفضها لهذه الانتهاكات المتكررة، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم".

وعن بوتين، قال الأزهر: " كما يحيي الأزهر الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويُدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبر عن احترامه للإسلام".

وكان بوتين قد تلقى نسخة من القرآن كهدية أثناء زيارته إلى داغستان، الخميس، وأكد أن إهانة القرآن في روسيا "جريمة" وأن موسكو تحترم الكتاب المقدس لدى المسلمين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).