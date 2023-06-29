دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعى الأردن السفيرة السويدية لديه احتجاجا على حرق "متطرفين" لنسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وفقا لبيان للخارجية الأردنية الخميس.

وقالت الوزارة في بيانها: "استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، السفيرة السويدية في عمّان، وأبلغتها احتجاج الأردن الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء".

وأردفت الخارجية الأردنية في بيانها بالقول: "ودانت الوزارة حرق نسخة من المصحف الشريف فعلا عنصريا من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، وأكدت أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها في سياق حرية التعبير مطلقا".

وختمت الوزارة بيانها بتجديد "رفضها وإدانتها لمثل هذه الأفعال التي تعتبر جريمة واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وأكدت الوزارة ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال الاستفزازية والمسيئة التي تمثل أحد أبشع صور ثقافة الكراهية ووقفها، وعلى ضرورة احترام الرموز الدينية والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك".

وأعلن المغرب، الخميس، استدعاء سفيره في السويد للتشاور وكذلك استدعاء القائم بالأعمال السويدي في الرباط عقب إحراق نسخة من القرآن أمام مسجد خلال مظاهرة في السويد، وذلك بتوجيهات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.