النص الكامل لكلمة محمد بن سلمان باستقبال المهنئين بعيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كلمة خلال استقبال كبار الشخصيات من المهنئين بحلول عيد الأضحى 2023، نيابة عن العاهل السعودي في الديوان الملكي بقصر منى.

وفيما يلي نص كلمة الأمير محمد بن سلمان وفقا لما أورته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها.

أيها الحضور الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية، وهي تنعم بالخير والسلام.

إن ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل - بحول الله - بذل الجهود وتسخير الإمكانيات، لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية.

إن التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها.

نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمان والأمن.

وكل عام وأنتم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.