دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق على احراق نسخة من القرآن خلال مظاهرة أمام جامع في السويد، داعيا للخروج بمظاهرات تطالب بطرد السفير السويدي في العراق.

جاء ذلك في بيان نشره الصدر على صفحته الرسمية بتويتر معددا 4 نقاط منها "سحب الجنسية العراقية عن المجرم العراقي الزنيم الذي أحرق كتاب الله تبجحا وعلنا، كما على القضاء العمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابيا.."

واقترح الصدر أيضا "حرق راية المجتمع الميمي" باعتباره "أكثر ما يغيظهم".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت في بيان، عن "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك".

وقالت الخارجية إن "هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".