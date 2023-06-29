السعودية: مقتل مسلح خلال تبادل إطلاق النار قرب القنصلية الأمريكية بجدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية، الأربعاء، مقتل مسلح خلال حادثة تبادل إطلاق النار بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان: "عند الساعة 45: 6 مساء الأربعاء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحا ناريا في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف: "تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته".

وتابع المتحدث: "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".