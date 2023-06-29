بالصور.. محيط القنصلية الأمريكية في جدة بعد إطلاق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حادث إطلاق نار بالقرب من القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، بحسب الشرطة المحلية ومتحدث باسم القنصلية.

تظهر هذه الصورة القنصلية الأمريكية في جدة في وقت مبكر من يوم 29 يونيو 2023 Credit: AFP via Getty Images)

وكان من بين القتلى حارس أمن خاص يعمل في القنصلية التي تقع في حي المحمدية بالقرب من مبنى المدرسة الأمريكية الجديد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "يمكننا تأكيد التقارير عن وقوع حادث إطلاق نار خارج قنصليتنا العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.. سقط قتيلان أحدهما عضو في الحرس المحلي بالقنصلية، والمهاجم الذي قتلته قوات الأمن السعودية".

مبنى القنصلية بعد الهجوم بلحظات Credit: AFP via Getty Images)

وتابع أن "القنصلية تم إغلاقها خلال الحادث، ولم يصب أي أمريكي بأذى في الهجوم، وتم حصر جميع الموظفين الرسميين الأمريكيين والموظفين المحليين.. نقدم خالص تعازينا لأسرة وأحباء عضو الحرس المحلي المتوفى"، وأضاف أن "السفارة والقنصلية الأمريكية على اتصال بالسلطات السعودية بشأن التحقيق حول الحادث".

قوات الأمن السعودية تقوم بدوريات في منطقة القنصلية الأمريكية في جدة فجر الـ29 يونيو 2023 Credit: AFP via Getty Images)

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد قال في بيان: "عند الساعة 45: 6 مساء الأربعاء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحا ناريا في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.. تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته"، وتابع: "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.