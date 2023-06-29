دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، الخميس، أن ما وصفه بـ"الاعتداء السافر" على العقيدة الإسلامية بحجة "حرية الرأي" يكرس "الكراهية والتناحر"، وذلك على خلفية مظاهرة تم فيه حرق نسخة من القرآن في السويد.

وقال قرقاش في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "الاعتداء السافر والمتكرر على عقيدتنا الإسلامية بحجة حرية الرأي يكرّس الكراهية والتناحر فالمساس بالمقدسات يعمق المواجهة القيمية والأيديولوجية".

وتابع المستشار الرئاسي الإماراتي: "العالم الغربي عليه إدراك أن منظومته القيمية وتبريره لها لا يمكن فرضه على العالم ولا بديل عن المعالجة الجماعية للتطرف بعيداً عن المزايدات".

وأدانت دول عربية، الأربعاء، حرق نسخة من القرآن عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.

ودعا رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى الصدر إلى تنظيم احتجاجات عل خلفية هذه الحادثة.

وكانت السويد قد أصدرت إذنا لتنظيم مظاهرة يتم فيها حرق المصحف صباح الأربعاء.