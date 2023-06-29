دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية استدعاء سفيرة السويد لديها وأبلغتها احتجاجها واستنكارها الشديدين لسماح السلطات السويدية لـ"متطرفين" بحرق نسخة من القرآن.

واحتجت الإمارات واستنكرت تهرب السلطات السويدية "من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد" وسلمت السفيرة مذكرة احتجاج، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأعربت الإمارات عن رفضها "استخدام حرية التعبير" كمبرر "لمثل هذه الأفعال الشنيعة"، وفقا لوام.

وكان الأردن والمغرب قد أعلنا استدعاء سيري السويد لديهما احتجاجا على حادثة حرق نسخة من المصحف في إحدى التظاهرات التي تزامنت مع عيد الأضحى في العاصمة ستوكهولم.