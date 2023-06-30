السيسي يغرد في ذكرى 30 يونيو.. وهذه رسالته للشعب المصري والجيش والشرطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المصريين وما فعلوه في ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من وصولهم إلى السلطة، مؤكدا أن "مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات".

وقال الرئيس السيسي في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: "لقد ضرب الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين".

وأردف السيسي قائلا في تغريدة ثالثة: "وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب. تحيا مصر".

وتفاعل نشطاء على تويتر مع تغريدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت هذه أبرز التعليقات: