دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— احتفت سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بتخرج ابنهما حافظ بشار الأسد من جامعة موسكو الحكومية الروسية، الخميس، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الروسية في القاهرة على صفحتها الرسمية بتويتر أرفقتها بمقطع فيديو للاحتفال.

وقالت السفارة الروسية: "ان يونيو هو وقت التخرج من الجامعات في روسيا".

وأضافت في تغريدتها: "ومن خريجي هذا العام الابن لرئيس الجمهورية العربية السورية حافظ بشار الأسد الذي تخرج من الجامعة الرئيسية في بلدنا - جامعة موسكو الحكومية. وقامت السيدة الأولى للدولة السورية أسماء الأسد بزيارة إلى موسكو لحضور حفل التخرج".

وفي مقطع الفيديو الذي أرفقته السفارة الروسية بالقاهرة ظهرت أسماء الأسد وهي تحتضن ابنها فرحا بتخرجه من الجامعة، وهو يقدماه عليه أمامه لمتابعة حفل تخرجه.

كما نشرت صفحة أسماء الأسد على إنستغرام تدوينة مرفقة بفيديو قالت فيها: "لحظة تهنئة السيدة الأولى (الأم) لابنها حافظ بعد نيله الماجستير بدرجة الشرف".

وكانت هيئة التميز والإبداع السورية، أعلنت في وقت سابق، "أن النجل الأكبر للرئيس السوري، حافظ بشار الأسد، نال شهادة الماجستير في الرياضيات البحتة من جامعة موسكو الحكومية، بمعدل تام مع مرتبة الشرف".

وأضافت الهيئة على موقعها على الإنترنت في بيان أن "الهيئة تهنئ الطالب حافظ الأسد بحصوله على شهادة الماجستير من جامعة موسكو الحكومية لومونوسوف МГУ باختصاص الرياضيات البحتة (Pure Mathematics) تحت إشراف البروفيسور فلاديمير تشوباريكوف أولاً على الدفعة وبمعدل تام مع مرتبة الشرف، حاصلاً على الشهادة الحمراء".

وأوضحت أن تخرج حافظ الأسد الابن جاء "بعد أن اجتاز الامتحان الوطني الذي تُجريه الجامعة بتفوق".

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن "الطالب حافظ الأسد كان ضمن فريق الأولمبياد العلمي باختصاص الرياضيات لعدة مرات، ليصبح بعدها مدربا لطلاب الأولمبياد لسنوات، ونال شهادة التعليم الثانوي بتفوق عام 2018، ودرس في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا قبل ان يتابع دراسته في جامعة МГУ".