تزامنا مع احتجاجات فرنسا.. الحبتور ينتقد "التجنيس" ويعتبره "آفة مضرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الحبتور"، خلف بن أحمد الحبتور، سياسة التجنيس في الدول الأوروبية مشيرا إلى أن هذه الخطوة "آفة مضرة" للمجتمعات، حسبما كتب عبر صفحته على تويتر الجمعة.

وقال الحبتور تزامنا مع احتجاجات واسعة تشهدها فرنسا على مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد شرطي فرنسي: " التجنيس مشكلة وآفة مضرة بمجتمعاتنا.. فكم من أحداث واضطرابات وتخريب وفوضى تسببت بها زمر تحمل هوية تلك الدول ولكن لا انتماء وطني لديها.. لا عذر ولا مبرر أبدا لأي كان للتعدي على الأملاك العامة والخاصة وحرقها ونهبها وترويع المواطنين فيها".

وتابع رجل الأعمال الإماراتي قائلا: "زعزعة أمن البلد الذي يعيش به المجنس خط أحمر لا يمكن السكوت عنه... إن الهوية ملك لأصحاب الأصول والإنتماء الوطني وحدهم وليس لحسابات أخرى".

وأضاف الحبتور قائلا: " فالاضطرابات التي تشهدها الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا وألمانيا وبلجيكا، هي من فعل مجموعات مشاغبة مجنسة فاقدة لأي حس وطني"، وختم بالقول: " إن خطر التجنيس هو خطر كياني يهدد أي دولة ويدمرها"، حسب رأيه.

وأشعلت حادثة مقتل الشاب، نائل، البالغ من العمر 17 عاما على يد شرطي فرنسي عند إشارة مرور برصاص مسدسهk غضبا واسعا واحتجاجات في الكثير من المدن الفرنسية.