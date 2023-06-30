الموساد يعلن اعتقال إيراني خطط لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص

(CNN)-- أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، الخميس، أنه ساعد في إحباط مخطط لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.

وأضاف الموساد، في بيان، أنه ألقى القبض على الإيراني يوسف شهابزي عباس المخطط للاغتيالات.

وتابع جهاز الاستخبارت الإسرائيلي أن "عباس كان رئيس خلية إرهابية، وتلقى تعليمات وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني"، وأكد جهاز الاستخبارت الإسرائيلي أن يوسف شهابزي عباس أدلى باعتراف مفصل أثناء استجوابه.

ووفقا لبيان الموساد: "تم تفكيك الخلية في عملية نفذتها أجهزة الأمن القبرصية، في أعقاب المعلومات التي تقديمها للمحققين".

وأصدر جهاز الاستخبارت الإسرائيلي مقطع فيديو لاستجواب يوسف شهابزي عباس قال فيه إنه يعترف بدوره في المخطط.

وقال مسؤول كبير في الموساد، في البيان: "سنصل إلى كل من يثير الإرهاب ضد اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأراضي الإيرانية".

وأكد جهاز الاستخبارت الإسرائيلي أن سلسلة من الاعتقالات بحق العديد من الأشخاص في قبرص، الأسبوع الماضي "نظرا لتورطهم في جهود تهدف لتنفيذ هجمات إرهابية وإلحاق الأذى بالإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر، الأحد، بيانا قال فيه إن "إسرائيل تشيد بإحباط الهجوم الإرهابي الإيراني في قبرص ضد أهداف إسرائيلية".

وفي المقابل، لم تعلق إيران علنا بعد على مزاعم الموساد.