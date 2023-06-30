دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على تغريدة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو والتي تناول فيها موضوع حرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة أمام مسجد في السويد أول أيام عيد الأضحى.

وبدأ الأمر بتغريدة كتبها طارق المطيري قال فيها: "ليست مشكلتنا أن القيم الأخلاقية عندكم منحلّة والمقدسات عندكم ليست محترمة، لكنها مشكلتكم حين لا تحترمون قيم الآخرين ومقدساتهم، إنكم مثال سيء لكل البشرية!"، ليرد عليه المتحدث الأوروبي قائلا: "لا شك ان حرق القرآن الكريم عمل مشين للغاية ويسيء لمشاعر ومعتقدات الكثير من الناس في الاتحاد الأوروبي وفي العالم".

وتابع بوينو قائلا: "هناك 446 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي. فرد متطرف واحد لا يمثلهم. كما أنه لا يمثل قيمنا".

من جهتها علقت الشيخة القطرية على تغريدة المتحدث الأوروبي قائلة: "الجميع يعلم أن ما تم كان بموافقة الحكومة السويدية! بحسب ادعائك أن التصرف كان فردي، ولكن هذا التصرف تكرر عدة مرات، ولم نرَ أي تحرك رادع من قبل الاتحاد الأوروبي! إذا كان من المجحف الحكم على الأوروبيين بسبب تصرف شخص واحد، إذن لماذا تحكمون على المسلمين بالإرهاب بسبب تصرف فرد واحد؟!".