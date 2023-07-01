دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن حاج مغربي، أنه أدى الحج بنية خالصة عن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، بحسب ما نشرت قناة (الإخبارية) السعودية على صفحتها بتويتر.

ووثقت (الإخبارية) السعودية في مقطع فيديو "قيام رجل مغربي يُدعى الحاج عبدالجليل، بأداء فريضة الحج عن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل".

وقال الحاج المغربي في مقطع الفيديو: "فكرت بهدية تليق بمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، فلم أجد إلا هذه الهدية، والله أسأل أن تكون خالصة لوجه الكريم أولا، ثم أن تليق بمقامهم، وهي أنني نويت الحج عن جلالة الملك المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود طيب الله ثراه"، بحسب مقطع الفيديو الذي نشرته القناة.

وتابع: "لحم أكتافي من هذا البلد المبارك، فأنا نصف عائلتي مغربي والنصف الآخر أكرمني الله أنه سعودي، فأبنائي من سيدتين سعوديتين كريمتين، تكرمتا علي بعد كرم الله عز وجل.. وقد كبر الأبناء".

وأضاف: "أترحم بالمناسبة هذه في هذا العيد المبارك، على أولئك الرجال الأشاوس الذين قضوا في الحج ولا نحسبهم عند الله إلا أنهم شهداء".

وأردف قائلا والدموع تغالبه: "أسأل الله أن يكون هذا الكلام وهذه الأحاسيس كلها خالصة لوجهه الكريم، فإني والله لا أريد جزاء ولا شكورا لكنه نذير من العرفان".