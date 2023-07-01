مصر: جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود قطار المونوريل.. والسلطات تتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تداول صور لقيام أحد الجزارين في مصر بتعليق لحوم الأضاحي على أحد أعمدة قطار المونوريل، تفاعلا واسعًا بين نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميًا يدين الواقعة.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق في بيانها الذي نشرته وزارة النقل المصرية في صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2)، بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان".

وأضافت الهيئة: "استنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك غير المسؤول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة، والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين".

وأردفت الهيئة في بيانها أنه "قد تم الكشف على العمود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعة لينال عقابه القانوني، وليكون رادعًا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب".

واختتم البيان: "تشكر الهيئة القومية للأنفاق السادة المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من أهمية في الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر، والتي هي ملك للشعب المصري العظيم".

من جانبها، قالت محافظة القاهرة في بيان عبر فيسبوك، السبت: "بشأن الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا، والخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل، تؤكد محافظة القاهرة أن هذه الواقعة حدثت أول أيام عيد الأضحى، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف".

وأضاف البيان: "وتهيب محافظة القاهرة بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة وجود رقابة مشددة بالشوارع لمنع المخالفات واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها".