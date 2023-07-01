دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة سابقة نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية وتناولت فيها المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت عددا من الدول العربية أو ما بات يُعرف باسم "الربيع العربي"، وسط تفاعل على عدد من الهاشتاقات منها وسم حمل اسم "لعنة نائل".

وقالت الخارجية الفرنسية في تغريدتها المتداولة والتي نشرتها في الـ28 من سبتمبر/ أيلول العام 2012: "الربيع العربي: علينا أن نكون متضامنين مع هذه الحركات إذ علمتنا التجربة في كل بلد من بلداننا بان الثورات تشهد صعوداً وهبوطاً".

وتستمر الاحتجاجات في فرنسا حتى الصباح الباكر يوم السبت بعد أن أطلقت الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء.

وفي تحد للحظر المعلن يوم الجمعة على جميع "الأحداث واسعة النطاق" في البلاد، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن، حسبما ذكرت قناة BFMTV المتعاونة مع شبكة CNN، ونقلت عن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إن 341 شخصا على الأقل اعتقلوا ليل الجمعة، كما أعلن دارمانان، عبر تويتر، أنه سيتم إرسال تعزيزات إلى مرسيليا، حيث قال رئيس البلدية إن "أعمال عنف ونهب تحدث".