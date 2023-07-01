النيابة العامة السعودية توجه طلبا للمسافرين بشأن ما بحوزتهم من أموال ومعادن ثمينة

الشرق الأوسط
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النيابة العامة السعودية توجه طلبا للمسافرين بشأن ما بحوزتهم من أموال ومعادن ثمينة
Credit: HAITHAM EL-TABEI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكدت النيابة العامة السعودية، على ضرورة إفصاح المسافرين، عن الأموال والقيم الثمينة التي بحوزتهم والتي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي، بحسب بيان للنيابة العامة نشرتها على صفحتها الرسمية بتويتر.

وشددت النيابة السعودية في البيان "على أهمية أن يفصح كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، عن الأموال والقيم الثمينة التي بحوزته"، وأوضح البيان أن "الأموال والقيم الثمينة تعد من الأشياء التي يجب الإفصاح عنها حال بلوغها القيمة القانونية".

وأضافت النيابة العامة السعودية: "على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تفوق عن (60000) ستين ألف ريال، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية".

كما أكدت النيابة على "أهمية أن يقدم المسافر إقرارا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وللهيئة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها"، بحسب البيان.

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