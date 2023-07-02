القدس (CNN)-- دعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين، الذين يخططون لمنع الاقتراب من مطار بن غوريون الرئيسي في البلاد، الاثنين، إلى تحمل "المسؤولية" وضمان الوصول الطارئ.

ومن المقرر تنظيم احتجاج حول مطار بن غوريون قرب تل أبيب، كجزء من حملة مستمرة ضد مقترحات الحكومة للإصلاح القضائي.

وناشد قائد شرطة المنطقة الوسطى، آفي بيتون، الأحد، المتظاهرين إلى "إظهار المسؤولية حتى لا تحدث كارثة نندم عليها".

وقال بيتون، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، إن "الممرات المرورية في منطقة مطار بن غوريون تُعرف على أنها طرقات للطوارئ، ويجب تركها مفتوحة لخدمات الإنقاذ في جميع الأوقات".

وقال بيان للشرطة: "ستسمح الشرطة للمشاركين في الاحتجاج بالتظاهر في المنطقة، لكنها لن تسمح بإغلاق الطرق، ولن يتم التسامح على الإطلاق مع أي محاولة لتعطيل حركة المرور في المنطقة وعلى الطرق الالتفافية".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بيتون وقع أمرًا يقيد الاحتجاج بـ5000 متظاهر ويقتصر على منطقة محددة في مطار بن غوريون.

وقال بيتون إن حالة الطوارئ، التي تعرضت فيها رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز وعليها مئات الركاب لكسر في النافذة، السبت، واضطرت للهبوط في إسرائيل، أظهرت سبب ضرورة إبقاء الطرق الأمنية مفتوحة.