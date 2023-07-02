دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشادت النائب البرلمانية الكويتية السابقة صفاء الهاشم، في حسابها عبر تويتر، الأحد، بحسن تنظيم موسم الحج في السعودية لهذا العام، و"حُسن الإدارة وتطبيق القانون والحزم والعزم والإرادة الصح المُتوجة برؤية واضحة".

وجاءت تغريدة صفاء الهاشم ردًا على إعلامي كويتي سرد في تغريدته حجم الأموال التي أنفقتها السعودية على النهوض بخدمات الحج.

وقال في تغريدته: "منذ أن تولت المملكة العربية السعودية إدارة الحرمين فهي تقوم بالصرف على الحرمين بالمليارات، كالتالي: مسار مكة 100 مليار دولار، التوسعة الأخيرة 200 مليار دولار، توسعة الملك عبدالله 200 مليار دولار، قطار المشاعر 6 مليار دولار، جسر الجمرات 4 مليار ريال سعودي، وبنية تحتية بالمليارات، ويكفي توفير الأمن والأمان للحجاج والمعتمرين".

وردًا على ذلك، قالت صفاء الهاشم: "آخر حجة لي لمكة الله يشرفها كانت في 2013، ومن ثم الحج لهذا العام ولله الحمد… بكل فخر أقولها: حُسن الإدارة وتطبيق القانون والحزم والعزم وإرادة صح مُتوجة برؤية واضحة، محددة ودربها مرسوم صح".

وأضافت: "كل هذا جعل التطور في الخدمات رهيب، كبير وعظيم.. مليارات التوسعة والتطوير ذهبت لمكانها الصحيح.. والعوائد سواء المالية أو المعنوية للمملكة العربية السعودية أضعاف ما تم صرفه".

وأردفت الهاشم موضحة: "الدقة والترتيب والنظام مُحكم وجيوش من عمال النظافة أولاً بأول بكل مكان، كرم الابتسامة والحبابة واللطف وروح المساعدة من كل القوات سواء الجيش أو الشرطة أو الدفاع المدني أو المتطوعين".