دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش اللبناني، مساء السبت، مقتل أحد المواطنين بإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء، كما قتل مواطن آخر بالمنطقة، مؤكدا أنه عزز انتشاره الأمني ويعمل على كشف ملابسات الحادث، بحسب بيان للجيش نشره على صفحته الرسمية بتويتر.

وقالت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني إنه "بتاريخ 1/7/2023، تعرّض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقا مواطن آخر في المنطقة عينها".

وأضاف: "قد نفذ الجيش انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر".

وأردف الجيش اللبناني قائلا في تغريدة ثانية: "ولمّا كانت قيادة الجيش قد حذرت في بيان سابق بتاريخ 12/6/2023 المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة، تحت طائلة المسؤولية وحفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع حوادث مماثلة".

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل شخصين بينهما شاب قُتل قنصا في منطقة القرنة السوداء.