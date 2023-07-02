القدس (CNN)-- أطلق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا على الأراضي الإسرائيلية فجر الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في بيان على قناته الرسمية بمنصة تلغرام.

ويبدو أن الصاروخ انفجر في الهواء، بحسب الجيش الإسرائيلي، ولم تصدر تعليمات خاصة للمدنيين في المنطقة.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتغريدة على صفحته بتويتر: " أغارت طائرات حربية إسرائيلية الليلة على بطارية دفاع جوي داخل الاراضي السورية ردًّا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة. كما أغارت الطائرات على أهداف أخرى في المنطقة".

وأضاف: "يتضح من التحقيق الأولي ان الصاروخ الذي أطلق الليلة من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل انفجر في الجو في سماء البلاد. لم تقع إصابات ولم تصدر أية تعليمات للجبهات الداخلية".