دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، أن يكون ضابط شرطة تابع لها، هو من يقف وراء حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة، والذي أسفرة عن مقتل صيدلانية وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على حسابها بتويتر: "نفى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون، ضابط شرطة".

ولقت صيدلانية مصرعها إثر حادث دهس داخل مدينة "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، الأحد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما قالوا إنها للحادث، وزعموا بتورط ضابط في دهسها ومقتلها بعد مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها.

كما أفاد مغردون بإصابة زوج الصيدلانية، وهو طبيب بيطري و3 من أطفاله بجروح وكسور نتيجة الحادث.