القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 على الأقل، بينهم سبعة في حالة حرجة، خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نشرته الوزارة في تحديث على صفحتها بموقع فيسبوك.

وفي حادث منفصل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل يبلغ من العمر (21 عاما)، ويدعى محمد حسنين، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة قرب رام الله بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذا الحادث.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي "يعمل ضد بؤر الإرهاب الساخنة" في جنين بالضفة الغربية.

وأضاف غالانت في بيان: "في مواجهة الإرهاب، سنتخذ نهجا استباقيا وحاسما. كل من يؤذي مواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".

وأردف الوزير: "نراقب عن كثب تصرفات أعدائنا ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لكل سيناريو"، مشيدا بالجيش الإسرائيلي والسلطات الأمنية الإسرائيلية على "تصميمهما وعملياتهما".

وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "عملية مركزة لمكافحة الإرهاب" في منطقة جنين بالتنسيق مع جهاز الأمن العام، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان على تيليغرام، أنه شن "جهودا مكثفة لمكافحة الإرهاب في مدينة جنين ومخيم جنين"، مستهدفا "البنية التحتية للإرهاب".

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه ضبط عبوات ناسفة خلال العمليات.