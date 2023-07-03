دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى سوريا، الاثنين، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره السوري الدكتور فيصل المقداد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني وصل سوريا، في زيارة يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد".

وأضافت الوزارة أن "وزير الخارجية الأردني سيجري محادثات خلال الزيارة مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد حول الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية".

وكان وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق مصر، عقدوا اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان في مطلع مايو/ أيار الماضي، وأكدوا خلاله على ضرورة إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها.