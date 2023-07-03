السعودية وروسيا تعلنان خفضا إضافيا في إنتاج وتصدير النفط في أغسطس

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا، الاثنين، أنهما ستجريان تخفيضات إضافية على إمدادات النفط مع تأثر التباطؤ الاقتصادي العالمي بآفاق الطلب على الطاقة.

وقالت المملكة العربية السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - إنها ستمدد خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا على الأقل حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل. وكان من المقرر مبدئيا أن يستمر الخفض، الذي بدأ سريانه، السبت الماضي، لشهر يوليو/ تموز الجاري في محاولة لدعم أسعار النفط.

وأعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن "المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023، ما يقارب 9 مليون برميل يوميا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المصدر في بيان أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل/ نيسان 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2024"، بحسب ما أفادت الوكالة السعودية.

وأكد المصدر أن "هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول تحالف (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها"، بحسب البيان.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستقطع طواعية الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب المقبل، عن طريق خفض الصادرات.

وذكرت وكالة (رويترز)، نقلا عن مكتب نوفاك، أن روسيا ستخفض الإنتاج بهذا المقدار، مما يعمق خفض موسكو بالحجم نفسه الذي نفذته في مارس/ أذار الماضي.