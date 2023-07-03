السعودية.. إعدام 5 مدانين بينهم مصري في هجوم مسجد الأحساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام في حق 5 مدانين في "ارتكاب أفعال تعد ضربًا من ضروب الحرابة"، بعد اشتراكهم في "تنفيذ عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء".

وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية إن المحكمة المتخصصة أصدرت حكمًا بإعدام 5 أشخاص، أحدهم مصري، مع أربعة سعوديين، وأنه صدر أمر ملكي بتنفيذه يوم الاثنين.

وأوضح البيان أن "طلحة هشام محمد عبده - مصري الجنسية – وأحمد بن محمد بن أحمد عسيري ونصار بن عبدالله بن محمد الموسى وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري – سعوديو الجنسية" قد أقدموا على "ارتكاب أفعال تعد ضربًا من ضروب الحرابة من خلال قيام طلحة بالاشتراك مع أحد الهالكين وبقية المتهمين في تنفيذ عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء نتج عنها مقتل خمسة وإصابة آخرين، ومباشرته إطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار عبادة، ومحاولته تفجير نفسه، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وانضمام أحمد ونصار وحمد لذلك التنظيم".

إلى جانب "انضمام عبدالله للتنظيم الإرهابي وتستره على العملية الإرهابية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنها وتحريضه أحد الهالكين على الانضمام للتنظيم الإرهابي"، حسب البيان.

وأفاد بيان الداخلية السعودية بأن المحكمة المتخصصة قضت بتنفيذ حكم القتل حدًا بالمدان المصري الجنسية، والقتل تعزيرًا بحق المدانين الأربعة السعوديين.

في 29 يناير/ كانون الثاني 2016، تعرض مسجد الرضا في الأحساء، الذي يقصده مصلون شيعة شرقي المملكة، لهجوم عن طريق إطلاق النار وتفجير أحزمة ناسفة، وراح ضحية الهجوم 5 أشخاص.