دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض إنه يراقب "عن كثب" الوضع في إسرائيل، حيث شنت القوات الإسرائيلية ما وصفه مصدر عسكري بأنه أكبر عملية عسكرية لها في مدينة جنين بالضفة الغربية منذ أكثر من 20 عامًا.

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي لشبكة CNN: "لقد اطلعنا على التقارير ونراقب الوضع عن كثب".

وأضاف المتحدث على نطاق واسع: "نحن ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها ضد حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والجماعات الإرهابية الأخرى".

ولم يرد المتحدث الرسمي على طلب التعليق على هذه العملية المحددة، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 شخصًا.

ويتواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليًا في منتجع كامب ديفيد دون أي أحداث عامة في جدول أعماله، وسيعود إلى البيت الأبيض، غدًا الثلاثاء.