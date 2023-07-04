صورة أرشيفية لمقاتلين من جبهة النصرة في حلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل أربعة أشخاص بينهم أم وطفلتيها، الثلاثاء نتيجة (اعتداء إرهابي) بالقذائف الصاروخية على بلدة أورم الكبرى بريف حلب الجنوبي الغربي، بحسب تقرير لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت (سانا) في التقرير أن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حلب الغربي، هاجمت بالقذائف المناطق الآمنة بريف حلب الجنوبي الغربي، وسقطت إحدى القذائف في قرية تديل التابعة لبلدة أورم الكبرى"

وأوضح التقرير أن "الهجوم أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، هم أم وطفلتيها وعمهما، وإصابة الزوج بجروح".

وأضافت الوكالة أن "الاعتداء الإرهابي تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وتنتشر في قرى ريف حلب الغربي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، جبهة تحرير الشام، وتهاجم الأحياء السكنية في المدينة والمناطق المجاورة بالقذائف، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين، ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، بحسب الوكالة.