القدس (CNN)-- قالت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن 6 أشخاص أُصيبوا في حادث دهس بسيارة في تل أبيب، وأضافت أن سائق السيارة قُتل على يد مدني مسلح، ووصفت الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة لشبكة CNN.

وكانت قد أعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، في وقت سابق، إصابة 4 أشخاص في حادث دهس، بعد أن صدمتهم سيارة في تل أبيب، وقالت إنهم يتلقون العلاج.

وأضافت أن من بين المصابين امرأة تبلغ من العمر 46 عاما، في حالة خطيرة، واثنان منهم بجروح متوسطة وواحد أصيب بجروح طفيفة.

ومن جانبها، أشادت حركة حماس في قطاع غزة بالهجوم، وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان إن "حماس أشادت بهجوم الدهس في تل أبيب".

وأضاف القانوع أن "عملية تل أبيب البطولية هي بداية الرد على عدوان الاحتلال الصهيوني على جنين"، حسب قوله.

ولم تعلن حماس بشكل مباشر مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة هي الأكبر منذ عقدين يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيم جنين منذ يومين، أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة حوالي 100 آخرين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن لديه 10 أهداف رئيسية متبقية للبحث فيها بمخيم اللاجئين في جنين بالضفة الغربية. وقال إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 120 شخصا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الليل المزيد من أنشطة مكافحة الإرهاب في جنين ومخيم جنين، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي والسلطات الأمنية الإسرائيلية، وشرطة الحدود الإسرائيلية، الثلاثاء.