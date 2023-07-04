مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن مصر وتركيا، الثلاثاء، رفعتا علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وأن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسَي البلدين في هذا الصدد".

وأضافت الوزارة: "تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".

ومن جانبها، أكدت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء عبر حسابها بتويتر، الثلاثاء، أن "تركيا ومصر تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء".

وكانت العلاقات المصرية- التركية شهدت مؤخرا تحسنا كبيرا بعد سنوات من الخلافات بينهما، وقام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة تركيا مرتين في أعقاب الزلزال المدمر، كما قام وزير خارجية تركيا السابق مولود تشاووش أوغلو بزيارة القاهرة في مارس/ آذار الماضي.