دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولية هجوم دهس وطعن وقع في تل أبيب، الثلاثاء، وأدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل، بينهم "حالة حرجة".

وقالت حماس، في بيان لها: "تزفّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية، شهيدها المجاهد/ عبدالوهاب عيسى حسين خلايلة (23 عامًا) من بلدة السموع في الخليل، والذي ارتقى خلال تنفيذه العملية البطولية في "تل أبيب" ظهر اليوم الثلاثاء".

وأضافت حماس: "هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".

في بيان منفصل، كانت حركة الجهاد الإسلامي قد أشادت بهجوم تل أبيب، واعتبرته "بداية الرد على عدوان الاحتلال الصهيوني على جنين".

وقال رئيس موظفي خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إن ثمانية أشخاص أصيبوا في هجوم دهس وطعن في تل أبيب.

وأوضح أوري شاحام، خلال تواجده في مكان الحادث، كيف تم تنفيذ الهجوم: "هذا الهجوم الإرهابي كان مُجمعًا، حيث اصطدمت كل من السيارة بالمارة، ثم السائق، وغادر السيارة، وخرج، وطعن المدنيين الأبرياء".

عالجت فرق نجمة داود الحمراء ثمانية ضحايا، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 47 عامًا في حالة حرجة، واثنتان في حالة متوسطة، والبقية يعانون من إصابات طفيفة وردود فعل إجهاد، حسب شاحام.

يأتي الهجوم بعد يوم من بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، قال مصدر عسكري إسرائيلي إنها الأكبر منذ أكثر من 20 عامًا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني قال في بيان الليلة الماضية، إنه أجلي أكثر من 500 عائلة من داخل مخيم جنين للاجئين، حيث أغلقت الطرق العملية الجارية.