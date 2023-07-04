دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلّمت وزارة الخارجية الكويتية السفير المصري مذكرة تتضمن طلبًا باتخاذ إجراءات قانونية بحق شخص زُعم أنه مواطن مصري، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهره وهو يحرق علم الكويت.

وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، إن السفير المصري أسامة شلتوت تسلم المذكرة من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، وذلك "بناء على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد هلال الجابر الصباح".

وأفاد البيان أنه تم إرسال مذكرة رسمية من سفارة دولة الكويت في القاهرة إلى وزارة الخارجية المصرية بشأن نفس الموضوع، تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة".

كان مقطع فيديو نُشر مؤخرًا في البداية بواسطة حساب مجهول لا يتابعه الكثيرون عبر تطبيق تيك توك، قبل أن ينتقل إلى موقع تويتر مصحوبًا برواية تقول إن من ظهر خلال الفيديو هو مواطن مصري. كان الحساب الناشر على تيك توك قد أزال الفيديو لاحقا.

بينما اتضح أن المقطع المتداول هو عبارة عن نسخة مأخوذة من مقطع فيديو تم نشره للمرة الأولى في 16 يناير/ كانون الثاني 2013، عبر قناة عراقية في موقع يوتيوب.

وهو ما أكده صانع المحتوى الكويتي أحمد الظفيري، الذي قال إن الفيديو "قديم"، وأنه ليس من مصر.