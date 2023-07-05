الجيش الإسرائيلي: شن غارات على غزة ردا على إطلاق الصواريخ

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء "شن غارات على قطاع غزة ردا على الصواريخ التي تم إطلاقها في وقت سابق".

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 5 صواريخ من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأكد أن منظومة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض جميع الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، في وقت سابق، صفارات الإنذار في مدينة سديروت ومحيطها بالقرب من قطاع غزة.

يذكر أن الجيش كان أصدر بيانا، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال فيه إن قواته تنسحب من مخيم جنين، وأعلن عن مقتل أحد جنوده خلال العملية العسكرية، التي وصفها مصدر عسكري إسرائيلي بأنها أكبر عملية عسكرية في مدينة جنين منذ أكثر من 20 عاما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال حجاري إن "ضابط صف قتل بالرصاص الحي خلال ضد العملية ضد البنية التحتية الارهابية في مخيم جنين، وتم إخطار عائلته".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت قال لشبكة CNN، إن العملية العسكرية "لم تنته بعد" حتى يعلن الجيش انتهائها، وأضاف أنه "لا يزال من الممكن أن تتغير الأوضاع".

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه CNN مركبات عسكرية إسرائيلية بدأت في الانسحاب، فيما شوهدت مركبات أخرى تدخل إليه.

وكان رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأن "العملية الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة، سنستمر طالما كان ذلك ضروريا لاقتلاع جذور الإرهاب، ولن نسمح لجنين بالعودة لتصبح مدينة ملجأ للإرهاب، وسنقضي على الإرهاب أينما نراه وسنضربه".

وعلق دانيال حجاري على تصريحات نتنياهو لمراسلة CNN بولا نيوتن بقوله إن "الجيش يقترب من نهاية عمليته في جنين، لكنه يحتفظ بالحق في العودة عندما يكون لديه معلومات استخبارية تدفعه إلى القيام بذلك".