بيان السعودية "شديد اللهجة" لإيران حول ملكية حقل الدرّة يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية حول ملكية الثروات في حقل الدرة بين السعودية والكويت "فقط".

ووصف نشطاء البيان السعودي بأنه "شديد اللهجة" وذلك بعد اتفاق السعودية وإيران على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية.

وكان نص البيان السعودي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارةً لما تم تداوله حول حقل ’الدرّة‘، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وتابع البيان: "أضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي".