دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— للمرة الثانية خلال أيام، انهار مبنى قديم مكون من طابقين بحي بحري في محافظة الإسكندرية، مما أسفر عن مقتل شخص، انتشلت قوات الحماية المدنية جثمانه من تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت صحيفة (الأهرام) الحكومية المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن "غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغا من إدارة النجدة، يفيد سقوط منزل قديم بجوار مسجد كشك خلف شارع إبراهيم صبري، وانتقل مسؤولو الحي وقسم الشرطة والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع المبنى".

وبحسب تقرير (الأهرام)، فقد "تبين بالفحص أن المنزل بناء قديم مكون من طابقين، وأدى انهياره إلى مصرع مسن يبلغ 60 عاما من قاطنيه، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة".

وفي الوقت نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثمان، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حسبما أفادت الصحيفة.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، كان قد انهار مبنى من 13 طابقا إضافة إلى الطابق الأرضي، في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما تحقق النيابة العامة المصرية في سبب انهياره.