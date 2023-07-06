نتنياهو: "كتائب حزب الله" تحتجز مواطنة إسرائيلية روسية في العراق

القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الأربعاء، أن المواطنة الإسرائيلية والروسية إليزابيث تسوركوف "مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها كتائب حزب الله الشيعية".

وأضاف البيان أن "إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة"، وحمل العراق "مسؤولية سلامتها".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في رسالة نصية لشبكة CNN: "لا يوجد موقف بخصوص هذه القضية حتى الآن، وعندما يتم إبلاغنا بالتعامل مع هذا الموضوع، سأقوم بإبلاغكم بالتطورات".

يذكر أن "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران هي ميليشيا شيعية عراقية صنفتها الولايات المتحدة كـ"جماعة إرهابية" في عام 2009.

ولم يرد المتحدث باسم "كتائب حزب الله" على طلب CNN للتعليق في الوقت الحالي.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن تسوركوف سافرت إلى العراق بجواز سفرها الروسي لمتابعة بحث متعلق برسالة الدكتوراه الخاصة بها في جامعة برينستون في الولايات المتحدة.

وتُعرف الصفحة الشخصية لتسوركوف بأنها طالبة دكتوراه في قسم السياسة بجامعة برينستون.